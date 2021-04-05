ميدو يعلن استقالته من بيراميدز

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

ميدو في يومه الأول بـ بيراميدز

أعلن أحمد حسام "ميدو"، المستشار الفني والمتحدث باسم نادي بيراميدز، استقالته من منصبه.

وتأتي استقالة ميدو، والتي أعلنها عبر تويتر، بعد 36 يوما فقط من توليه المسؤولية.

وكتب ميدو عبر تويتر: "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

أخبار متعلقة
هاني سعيد: فتحي شعر بالضيق ولن نستغنى عنه.. ولا أعرف تفاصيل مكالمته مع ميدو ميدو: لولا شجاري مع شحاتة لصرت ثاني أكبر هداف لـ منتخب مصر ميدو وشيكابالا في اختيارات مدحت عبد الهادي لتشكيل مصر التاريخي

وخلال فترة وجود ميدو بالنادي، حدثت أكثر من أزمة على رأسها تصريحات المهدي سليمان بشأن وجود "اتفاق لإبعاده عن الفريق"، والتقارير التي قالت إن النادي يرغب في الاستغناء عن أحمد فتحي ووجود خلاف مع ميدو نفسه.

وخسر بيراميدز من الرجاء المغربي 2-0 أمس الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية، ليتراجع لوصافة المجموعة بفارق 3 نقاط عن منافسه المغربي.

وفي الدوري، يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 25 نقطة من 15 مباراة.

ميدو بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
طارق سليمان عن خطأ إكرامي: من أسبابه عدم مشاركته مع الأهلي 7 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب المنتخب يكشف شرط انضمام شيكابالا لقائمة الفراعنة 19 دقيقة | منتخب مصر
ميدو: مشكلتي مع فتحي ليست سبب استقالتي من بيراميدز.. تضارب الأفكار يؤدي إلى عدم النجاح 29 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 5 أبريل 2021 – برشلونة في مهمة اللقب 49 دقيقة | أوروبا
ميدو يعلن استقالته من بيراميدز 51 دقيقة | الدوري المصري
أيمن طاهر يكشف سبب استبدال الشناوي أمام جزر القُمر ولماذا ضم جنش للمنتخب 10 ساعة | منتخب مصر
مدرب قادش: كالا أخبرني أنه لم يتصرف بعنصرية.. أصدّق لاعبي لأنه شخص نبيل 10 ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس الزمالك: نتمنى فوز الترجي على المولودية.. وسنصرف جزءا من مستحقات اللاعبين 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك