ميدو يعلن استقالته من بيراميدز

أعلن أحمد حسام "ميدو"، المستشار الفني والمتحدث باسم نادي بيراميدز، استقالته من منصبه.

وتأتي استقالة ميدو، والتي أعلنها عبر تويتر، بعد 36 يوما فقط من توليه المسؤولية.

وكتب ميدو عبر تويتر: "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم... — Mido (@midoahm) April 5, 2021

وخلال فترة وجود ميدو بالنادي، حدثت أكثر من أزمة على رأسها تصريحات المهدي سليمان بشأن وجود "اتفاق لإبعاده عن الفريق"، والتقارير التي قالت إن النادي يرغب في الاستغناء عن أحمد فتحي ووجود خلاف مع ميدو نفسه.

وخسر بيراميدز من الرجاء المغربي 2-0 أمس الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية، ليتراجع لوصافة المجموعة بفارق 3 نقاط عن منافسه المغربي.

وفي الدوري، يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 25 نقطة من 15 مباراة.