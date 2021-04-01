هاني سعيد: فتحي شعر بالضيق ولن نستغنى عنه.. ولا أعرف تفاصيل مكالمته مع ميدو

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن أن أحمد فتحي لاعب الفريق يشعر بالضيق لعدم المشاركة مع الفريق لكنه أكد على عدم وجود أي مشكلة بين اللاعب والفريق.

وقال هاني سعيد لقناة "أون تايم سبورتس": "أحمد فتحي هو أخي الصغير، أعرفه منذ أن كنا نلعب سويا في الإسماعيلي، وعلاقتنا رائعة".

وأوضح "لم يحدث مشكلة بيني وبين فتحي، لكنه شعر بالضيق لأنه لم يلعب أحد المباريات، وهذا حقه، تحدثت معه بعدها وأبلغته أن الموضوع متعلق بالأمور الفنية وتحدث مع المدير الفني وقتها".

وتابع "قرار المشاركة خاص فقط بالمدير الفني ولا يجب أن نتحدث عنه".

وأكد "من حق فتحي الشعور بالضيق عند عدم مشاركته وهذا شيء لا يعيبه، بالعكس، رغم وصوله لـ36 عاما لكنه يحافظ على لياقته ويرغب في اللعب".

تابع "لا أعرف تفاصيل المكالمة التي جمعت بين أحمد حسام ميدو (المستشار الفني والمتحدث الرسمي للنادي) وفتحي لأنها تمت قبل سفر بيراميدز للمغرب بدقائق قليلة، وسنجلس مع الثنائي لحل الأمر".

وشدد "النادي لا يفكر في الاستغناء أحمد فتحي، والأخبار المنتشرة غير صحيحة، نعتز بتواجد فتحي ونعرف أهميته جيدا".

وأتم "إذا كان لدينا أي مشكلة فسنعلنها، لكن لا يوجد أي مشكلات في الفريق".

وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز قد أكد لـFilGoal.com أن النادي لا يفكر في الاستغناء عن أحمد فتحي (طالع التفاصيل)

فتحي (36 عاما) انضم إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وخاض فتحي 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 25 نقطة.