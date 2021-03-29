المهدي سليمان يفتح النار: لو نوير في بيراميدز هذا الموسم لن يلعب.. تم إبعادي بـ اتفاق يعرف الكل أطرافه

فتح المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز النار على مسؤولي فريقه، على خلفية إيقافه عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.

مهدي سليمان النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال سليمان عبر برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "حدثت الكثير من المشاكل معي في النادي ليس لدي يد فيها، بل أُجبرت عليها".

وأضاف "منذ بداية الموسم، كان هناك اتفاق بين أطراف تعرفها مصر كلها أن يتم إبعاد المهدي سليمان، حتى ألا يكون الحارس الثاني، بل أن يكون الحارس الثالث أو خارج النادي. لو حضر نوير لبيراميدز هذا الموسم لن يلعب".

وشدد "لا (أقطع) من الحراس سواء شريف إكرامي أو أحمد الشناوي فكلاهما حارسين كبيرين".

وأكد "هناك حالة تربص بي داخل نادي بيراميدز. أوضحت أن التغريدة التي تسببت في إيقافي كانت بسبب أمر شخصي، ولكن هناك البعض متربص بي بالأساس. لو كنت تأخرت في الحضور في موعد تدريب لكان تم إيقافي أيضا".

وأوضح "جلوسي على دكة البدلاء (مش كورة). مصر كلها تعرف ما حدث ولماذا تم إبعادي، ولكن لا أحد يتكلم لأن بيراميدز ليس ناديا جماهيريا".

وأكمل "لو كانوا أخبروني أنني لن أكون موجودا في مطلع الموسم لم يكن ليحدث مشكلة، لكن ما حدث تم ظلمي فيه لأنني حققت 19 مباراة بشباك نظيفة الموسم الماضي، ووصلت لنهائي الكونفدرالية وكنت في تشكيل الموسم بالبطولة. لم أعترض يوما لكي أكون أساسيا أو خلافه، وحتى هذا العام لم أشك أو أعترض".

وأردف "في يناير جلبت عرضين من الإسماعيلي ومن البنك الأهلي قبل 5 أيام من غلق باب القيد، وتم الاتفاق على إعارتي بـ 2.5 مليون جنيه، وفي يوم 31 يناير قبل غلق باب الانتقالات بـ 5 ساعات تم إبلاغي أنني لن أرحل".

وكشف "في مباراة طلائع الجيش في كأس مصر، تم استبدالي قبل ركلات الترجيح رغم أنني تصديت لركلة جزاء من أفشة في المباراة التي سبقتها".

واستدرك "أتدرب بشكل منفرد مع عبد الله بكري. تحدث معي أحد المسؤولين بالنادي أن أقدم اعتذارا رسميا للنادي عبر وسائل التواصل للعودة للمران الجماعي وهو ما فعلته أنا وبكري، ولكن كان يحدث تسويف معنا في العودة للمران الجماعي".

وأكد "الفريق كله وقف معي، كتبوا مذكرة ووقع عليها اللاعبين وعدد من المدربين والإداريين لأعود أنا وبكري للمران الجماعي".

وشرح "عبد الله السعيد بصفته قائدا للفريق أيضا تحدث في أمر استبعادي وطالب بعودتي. وبمجرد وصول أحمد حسام ميدو للنادي تحدثت معه وقال لي إنه سيحل الموضوع. تحدث معي قبل 3 أيام، قال لي إن الأمر صعب الحل. ميدو أخبرني أن ممدوح عيد (المدير التنفيذي للنادي) اتخذ هذا القرار".

وأوضح "لاعبو كرة القدم ليسوا عبيدا، هناك لوائح وقوانين تنظم هذه الأمور. سكت طوال الفترة الماضية حتى لا أكون سبب بلبلة حول الفريق وزملائي".

وكشف "لم أصدق أن خالد عبد الله مدرب الحراس في بيراميدز يهاجمني بهذا الشكل عبر مركز النادي الإعلامي عندما قال (الحارس الذي أوقفناه لم يؤثر علينا)، نفى تماما أن يكون قد قال هذا الكلام. وجهة نظر خالد عبد الله هو أنه يحتاجني في الفريق وهذا ما قاله لي".

واستدرك "لو أمر مشاركتي يعود للملعب فقط، سألعب. أتعرض للظلم، الفريق يتمرن في الواحدة ظهرا وأنا أتدرب منفردا في السابعة صباحا".

وشدد "عقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولدي أكثر من عرض. ارتداء قميص الأهلي شرف لكن لا يوجد تواصل معه".

وأكمل "لو وزير الرياضة أو رئيس اتحاد الكرة يسمعني، أنا لدي مشاكل كثيرة مع الإدارة، أتمنى منهما أن يقفا في صف اللوائح".

وأتم "ما يحدث معي الآن حدث مع أفشة بالنص قبل أن يرحل إلى الأهلي".

ولم يشارك المهدي سليمان سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، بعد أن كان أساسيا الموسم الماضي، حيث يحرس شريف إكرامي مرمى بيراميدز بشكل أساسي هذا الموسم.