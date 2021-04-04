مدرب بيراميدز: أخطاء الفريق تسببت في أهداف الرجاء

الأحد، 04 أبريل 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء

أرجع رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز هزيمة فريقه أمام الرجاء المغربي إلى الأخطاء التي تسببت في أهداف المباراة.

وفاز الرجاء على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول ارتكب الفريق خطأين نجح الرجاء في استغلالهما وسجل هدفين، وحاولنا العودة في الشوط الثاني مع التغييرات وكنا الأفضل والأقرب للمرمى وأتيحت لنا عدة فرص ولكن لم ينجح اللاعبون في استغلالها والتسجيل في شباك أصحاب الأرض".

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وأضاف "دخلنا الشوط الثاني بهدف التعويض وتعديل النتيجة ووصلنا للمرمى ولكننا لم ننجح في التسجيل".

وواصل "كما أن اللعب الخشن والقوي والتوقفات الكثيرة والإصابات وتدخلات الحكم كانت سببا رئيسيا في خروج المباراة بتلك النتيجة".

وأتم المدرب مؤكدا أنه على الفريق حاليا نسيان النتيجة والخسارة والتركيز على مباراة الجولة الرابعة يوم 11 أبريل الجاري بالقاهرة وضرورة الفوز في القاهرة، ولابد من التحضير للمواجهة جيدا والتعامل مع المصابين خاصة أسامة جلال الذي خرج مصابا وتحضير بقية العناصر للعودة والانتصار.

بيراميدز الرجاء الكونفدرالية
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