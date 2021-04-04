بعد خطأ قاتل لـ إكرامي.. الرجاء يهزم بيراميدز في 6 دقائق

رغم البداية المتوسطة، لكن الرجاء البيضاوي احتاج 6 دقائق فقط للفوز على بيراميدز بمساعدة خطأ قاتل لـ شريف إكرامي.

فاز الرجاء على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل عبد الإله مدكور وبن مالانجو هدفا الرجاء في اللقاء.

video:1

#كأس_الكونفيدرالية_الأفريقية



⚽ شريف إكرامي يحول كرة متجهة إلى خارج الملعب إلى مرماه ويهدي 🎁 الرجاء هدف السبق#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/wRq7nG1Jca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2021

الفوز رفع رصيد الرجاء للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من البطولة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 6 نقاط في المركز الثاني.

التشكيل

رودولفو أروابارينا بدأ بـ شريف إكرامي في حراسة المرمى، ورمضان صبحي كأساسي بعد العودة من الإصابة، فيما تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بيراميدز بدأ اللقاء جيدا، بل وكاد يسجل الأول في الدقيقة العاشرة. رمضان صبحي يراوغ الحارس ويسدد في المرمى لكن عبد الله مدكور ينقذ من على الخط، ويتابعها إسلام عيسى أمام المرمى الخالي لكن يسدد فوق المرمى.

هدفان في 6 دقائق

ومن هنا بدأ الرد البيضاوي القاسِ. الهدف الأول جاء في الدقيقة الـ15 بعد كرة ثابتة يبعدها الدفاع ويتابعها عبد الله مدكور بتصويبة ضعيفة تغالط شريف إكرامي وتسكن الشباك بشكل غريب.

الرجاء استمر في الضغط، وكان له الهدف الثاني في الدقيقة الـ21 بعد مرتدة مررها محسن متولي بالرأس إلى بن مالانجو الذي ينفرد ويسدد في مرمى إكرامي بقوة، مسجلا الثاني.

بيراميدز حاول إعادة تنظيم الصفوف، لكن باقي دقائق الشوط لم تشهد خطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدفي.

الشوط الثاني

أروابارينا بدأ الشوط الثاني بدخول عبد الله السعيد العائد أيضا من الإصابة، بدلا من محمود حمادة.

إسلام عيسى حاول أيضا في الدقيقة الـ48 وتصدى لها أنس زنيتي بسهولة.

بعد قليل، شارك أحمد فتحي بدلا من أسامة جلال في الدقيقة الـ57.

وكان ثالث التبديلات في الدقيقة الـ66 بدخول جون أنتوي بدلا من عمر جابر.

الشوط الثاني لم يشهد خطورة تذكر، اللهم تمريرة من السعيد إلى أحمد فتحي في الدقيقة الـ63، والذي سدد في المدافعين.

مع مرور الوقت، أجرى الرجاء أولى تبديلاته في الدقيقة الـ72 بدخول محمد المخاسي بدلا من محسن متولي.

ثم شارك نوح سعداوي بدلا من عمر العرجون في الدقيقة الـ79.

أحمد فتحي أرسل عرضية في الدقيقة الـ80، قابلها محمد فاروق بتصويبة فوق المرمى.

وآخر التبديلات كانت في الدقيقة الـ89 بدخول إلياس حداد بدلا من سفيان رحيمي.

وكاد الرجاء بسجل الثالث في الدقيقة الـ91 بعد عرضية من نوح سعداوي، قابلها بن مالانجو برأسية رائعة في المرمى، لكن الحكم احتسب تسلل، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بهدفين.

الهزيمة هي الأولى لـ بيراميدز في نسخة هذا الموسم من الكونفدرالية الإفريقية.