توخيل: فيرنر؟ لو رفضت سيدة الخروج معك.. فتراجع لعلها تَقبلك بالنهاية

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 23:21

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ألمانيا

وجّه توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي، نصيحة غير اعتيادية لمواطنه ولاعبه تيمو فيرنر لحل مشكلة التهديف التي يواجهها.

تيمو فيرنر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

فيرنر وقع تحت انتقادات عنيفة لإهداره فرصة سهلة في مواجهة الشباك خلال مباراة ألمانيا ومقدونيا الشمالية بتصفيات كأس العالم.

وصرّح توخيل ناصحا فيرنر بعدم المبالغة في البحث عن الهدف وأن يخفف من لمسته أمام المرمى، لكن بطريقة مختلفة بعض الشيء.

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وقال توخيل: "لو رفضت سيدة الخروج معك، لن تستطيع إجبارها، تراجع وربما ستقبل دعوتك".

وأكمل: "بالنسبة لي، تمريرة جوندوجان كانت سيئة!".

واستدرك: "لا، أمزح بالطبع، لقد أهدر فيرنر الفرصة والكل متحفز للحديث عنها وهذا مزعج بعض الشيء".

وواصل: "من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى تيمو، وهذا ما لا أفهمه، أنا سعيد بعودته إلينا".

وأضاف: "حاليا هو يفتقد للثقة والأمور لا تسير بسهولة معه. لم يعد قادرا على التسجيل لكنه يساعدنا كثيرا".

وأتم: "لا يزال يسجل لنا ويصنع الأهداف ويفوز بركلات الجزاء. لو كان يعيش أكثر لحظة حرجة في مسيرته فأستطيع القول إنه مُبهر".

وكانت الفرصة التي أهدرها فيرنر أمام مقدونيا الشمالية في الدقائق الأخيرة أثناء التعادل 1-1، قبل أن يخطف رفاق جوران بانديف فوزا تاريخيا قاتلا.

واستقبلت وسائل الإعلام المقدونية الشمالية الأمر بسخرية، إذ منحت فيرنر المواطنة الفخرية لبلادها.

فيرنر تشيلسي توخيل
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