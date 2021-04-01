صحيفة مقدونية تسخر من فيرنر وتعطيه المواطنة الفخرية

يبدو أن إهدار تيمو فيرنر لفرصة خطف هدف الانتصار لمنتخب ألمانيا أمام مقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لن يمر مرور الكرام.

منتخب مقدونيا الشمالية فاجأ العالم مساء الأربعاء وفاز على ألمانيا بهدفين لهدف في ثالث جولات التصفيات.

وقبل تسجيل هدف الفوز بدقائق كاد فيرنر يخطف الفوز للماكينات لكنه أهدر انفرادا بطريقة غريبة ولم يستطع تسديد الكرة بسهولة في الشباك.

وقامت إحدى الصحف المقدونية "فيسيرمك" بنشر صورة لفيرنر وقرروا إعطائه المواطنة الفخرية لبلادهم تقديرا لجهوده على إتاحة الفرصة لهم في الفوز على ألمانيا.

وتسببت تلك الهزيمة في تصدر أرمينيا للمجموعة بتسع نقاط يليها مقدونيا الشمالية بست نقاط وبفارق الأهداف عن ألمانيا.

ويتأهل صاحب الصدارة للمونديال مباشرة فيما يخوض الوصيف ملحق التصفيات.