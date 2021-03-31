تصفيات المونديال – تاريخ جديد يكتب نهاية حُقبة.. بانديف يقود مقدونا للفوز على ألمانيا

مع وصوله لعمر 37 عاما، مازال جوران بانديف يتألق ويصنع المجد لبلاده، ويقود مقدونيا الشمالية للفوز على ألمانيا في مباراة ستكون أيقونية في نهاية حٌقبة يواكيم لوف مع الماكينات.

فازت مقدونيا الشمالية على ألمانيا بهدفين مقابل هدف على ملعب "MSV Arena" في ألمانيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022 بـ قطر.

سجل جوران بانديف وإلييف إيلماس هدفا مقدونيا، فيما سجلة إلكاي جوندودجان هدف ألمانيا الوحيد.

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الفوز رفع رصيد مقدونيا الشمالية للنقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة خلف أرمينيا صاحبة الصدارة بتسع نقاط، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

التشكيل

يواكيم لوف بدأ بـ أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، فيما قاد كاي هافيرتز وسيرجي جنابري هجوم الماكينات.

في المقابل، قاد جوران بانديف أسطورة مقدونيا هجومها، ومن خلفه إليف إيلماز نجم نابولي.

وصف المباراة

ألمانيا كادت تتقدم في الدقيقة التاسعة. هافيرتز اخترق بشكل رائع، ثم مرر إلى ليون جوريتزكا الذي قابلها بلمسة واحدة، لكنها ارتدت من العارضة.

أصحاب الأرض صنعوا الخطورة مجددا في الدقيقة الـ27 عن طريق سيرجي جنابري من انفراد، لكن ستولي ديميتريفسكي تألق وزاد عن مرماه.

وكانت أولى فرص مقدونيا الشمالية الخطرة في الدقيقة الـ40 من رأسية رائعة لـ أديمي، لكن تير شتيجن تألق وحولها إلى ركنية.

وفي الوقت الضائع، كان بانديف على موعد مع تسجيل الهدف التاريخي الأول. كرة مقطوعة من إيمري تشان في وسط الملعب، مررها أليوسكي إلى برادهي، والذي بدوره أرسل عرضية، قابلها بانديف بلمسة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

يواكيم لوف تدخل في الشوط الثاني لإنقاذ الموقف. شارك تيمو فيرني في الدقيقة الـ56 بدلا من كاي هافيرتز، وشارك أمين يونس بدلا من روبن جوسينس.

في المقابل، ردت مقدونيا بدخول إيجزون بيتوالي بدلا من بوبان نيكولوف في الدقيقة الـ59.

وتحصلت ألمانيا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ62. إلكاي جوندودجان سجلها في المرمى، ليدرك التعادل لبلاده.

مقدونيا أجرت تبديل جديد في الدقيقة الـ72 بدخول ستيفان سبيروفسكي بدلا من أليكساندر ترافوسكي.

وكادت ألمانيا تتقدم في الدقيقة الـ 73 بعد انطلاقة من جينتر، ثم عرضية إلى جوشوا كيميتش الذي قابلها بلمسة، أبعدها الدفاع قبل أن تسكن الشباك.

فرصة أخرى هائلة لـ ألمانيا ضاعت في الدقيقة الـ80 بعد تمريرة من كيميتش إلى جوندوجان، وإلكاي انفرد بالمرمى، لكنه اختار التمرير إلى تيمو فيرنر، ليعود الدفاع ويقطعها.

هدف قاتل

وفي ظل الهجوم الألماني، جاء الهدف المقدوني القاتل في الدقيقة الـ85 عن طريق إليف إلماز بعد مجموعة تمريرات رائعة، انتهت بعرضية من أريان أديمي، قابلها إلماز بلمسة في مرمى تير شتيجن.

لوف تدخل مجددا في الدقيقة الـ89 بدخول جمال موسلايا بدلا من ماتياس جينتر. وردت مقدونيا بدخول كيري ريستفسكي بدلا من إيزجان أليوسكي.

كذلك خرج بانديف في الدقيقة الـ91 بعد الأداء البطولي، وشارك فلاتكو ستويانوفسكي بدلا منه، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي أول لـ مقدونيا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

أيسلندا وليشتنشتاين

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فازت أيسلندا على ليشتنشتاين بأربعة أهداف مقابل هدف.

أرمينيا ورومانيا

قبل ذلك، كانت أرمينيا قد فازت على رومانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملحمة جمعتهما قبل هذا اللقاء على أرض أرمينيا وفي حضور جماهيريها.

تقدمت أرمينيا في الدقيقة الـ56 عن طريق إدوارد سبيرتسيان بعد انطلاقة ثم تصويبة اصطدمت برأس المدافع وغالطت الحارس.

رومانيا تعادلت في الدقيقة الـ62 عن طريق أليكساندرو سيكالدو، قبل أن تدرك التقدم في الدقيقة الـ72 عن طريق نفس اللاعب.

حكم المباراة أشهر بطاقة حمراء في وجه جورج بوشكاش لاعب رومانيا في الدقيقة الـ78.

وأدركت أرمينيا التعادل في الدقيقة الـ86 عن طريق فارازديت هوراين من عرضية، قابلها بلمسة رائعة في المرمى.

انتفاضة أصحاب الأرض استمرت في الدقيقة الـ89 بالحصول على ركلة جزاء، سجلها تيجران براسيغاين في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نتائج المباريات جعلت أرمينيا في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، فيما تأتي مقدونيا الشمالية ثانيا برصيد 6 نقاط.

وألمانيا تحل ثالثا بفارق الأهداف عن أرمينيا، فيما تأتي رومانيا رابعا برصيد ثلاث نقاط، وأيسلندا خامسا بنفس الرصيد، ثم ليشتنشتاين في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.