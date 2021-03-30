كما انفرد في الجول - اتحاد السلة يعلن قرارات القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 19:58

كتب : هاني العوضي

كرة سلة الأهلي والزمالك - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار فوز الأهلي على الزمالك في القمة الملغاة من الجولة 11 من دوري السوبر.

وكان مراقب مباراة الزمالك والأهلي التي كان مقررا لها أمس الإثنين على صالة الزمالك قد ألغى المباراة بسبب تعذر إقامتها لحضور الجماهير. (التفاصيل)

وكان FilGoal.com قد انفرد باعتبار الأهلي فائزا باللقاء بعد التواصل مع مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة. (من هنا)

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وجاءت قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة كالآتي:

- اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك.

- توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 30 ألف جنيه.

- نقل مباراة واحدة للزمالك خارج أرضه

وتأخر انطلاق المباراة الذي كان مقررا له السادسة مساءً، بسبب حضور الجماهير وفرق ناشئي السلة في الزمالك بالمدرجات بالإضافة إلى أولياء الأمور وبعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وحازم إمام.

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من أولياء الأمور ولاعب فريق كرة القدم، تم إلغاء المباراة.

وتأخر انطلاق المباراة الذي كان مقررا له السادسة مساءً، بسبب حضور الجماهير وفرق ناشئي السلة في الزمالك بالمدرجات بالإضافة إلى أولياء الأمور وبعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما.

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من أولياء الأمور ولاعب فريق كرة القدم، تم إلغاء المباراة.

يأتي ذلك على خلفية قرار اتحاد السلة بمنع إقامة أي مباراة تشهد حضورا جماهيريا بعد مباراة الزمالك وسموحة يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح اتحاد السلة وقتها أن الحضور سيصير مقتصرا على مجالس الإدارات فقط، وتفويض المراقب بإلغاء المباراة حال عدم التزام أي نادٍ.

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