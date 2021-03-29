مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: وفقا للائحة سيتم اعتبار الأهلي فائزا على الزمالك 20-صفر

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد كرة السلة المصري عن القرار المنتظر الذي سيتم إعلانه بشأن مباراة الزمالك والأهلي.

وكان مراقب مباراة الزمالك والأهلي في صالة الأول قرر إلغاء المواجهة بعدما تعذر إقامتها بسبب حضور جماهير للصالة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد كرة السلة لـFilGoal.com: "وفقا للتقرير الشفهي الذي قدمه يحيى زكريا مراقب مباراة الزمالك والأهلي وهو رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة سيتم اعتبار الأهلي فائزا".

وأضاف "وذلك بناء على اللائحة الذي أقرها اتحاد السلة بداية الموسم وتم التأكيد عليها قبل عدة أسابيع، وسيتم اعتبار الأهلي فائزا على الزمالك مستضيف المباراة بنتيجة 20-صفر".

وتحدث يحيى زكريا مراقب المباراة لـFilGoal.com عقب إلغاء المواجهة وقال: "تعذر إقامة المباراة وتم رفع الأمر للاتحاد المصري لكرة السلة لاتخاذ القرار".

المباراة بين الزمالك والأهلي كانت ضمن الجولة الـ11 من مرحلة الترتيب الأخيرة للدوري المصري لكرة السلة.