كرة سلة - إلغاء قمة الزمالك والأهلي بعد "اقتحام الجماهير للصالة"

ألغيت مباراة الزمالك والأهلي في دوري كرة السلة اليوم الإثنين، بسبب حضور بعض الجماهير للمباراة.

وأوضح الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة أن المراقب قرر إلغاء المباراة وتطبيق اللائحة "نظرا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها وعدم تمكن الأمن من إخلائها".

وصرّح يحيى زكريا مراقب المباراة لـ FilGoal.com:"تعذر إقامة المباراة وتم رفع الأمر للاتحاد المصري لكرة السلة لاتخاذ القرار".

وتأخر انطلاق المباراة الذي كان مقررا له السادسة مساءً، بسبب حضور فرق ناشئي السلة في الزمالك بالمدرجات بالإضافة إلى أولياء الأمور وبعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما.

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من أولياء الأمور ولاعب فريق كرة القدم، تم إلغاء المباراة.

يأتي ذلك على خلفية قرار اتحاد السلة بمنع إقامة أي مباراة تشهد حضورا جماهيريا بعد مباراة الزمالك وسموحة يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح اتحاد السلة وقتها أن الحضور سيصير مقتصرا على مجالس الإدارات فقط، وتفويض المراقب بإلغاء المباراة حال عدم التزام أي نادٍ.