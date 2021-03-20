سلة – غرامة للزمالك بسبب مباراة سموحة.. وإقامة المباريات دون جماهير

وقع اتحاد كرة السلة غرامة على نادي الزمالك بسبب أحداث مباراة سموحة في الجولة الثامنة لدوري السوبر للرجال، والتي أُقيمت أمس الجمعة.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 84-80 بعد اللجوء لوقت إضافي في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي الزمالك.

وقرر اتحاد كرة السلة توقيع غرامة قدرها 30 ألف جنيها على الزمالك بسبب دخول الجماهير للمباراة والتعدي باللفظ على الفريق المنافس.

وأنذر اتحاد السلة نادي الزمالك، بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة التكرار.

كما قرر اتحاد كرة السلة عدم السماح للجماهير بحضور المباريات، على أن يقتصر الحضور لأعضاء مجالس إدارات الأندية فقط وبعد تقديم خطاب رسمي.

وتم تفويض مراقب المباراة بإلغاء اللقاء في حالة عدم الالتزام من الأندية المستضيفة للمباريات وحضور الجماهير.

ويتصدر الزمالك المرحلة الترتيبية بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 15 نقطة.