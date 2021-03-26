رومانو: الصفقة الثانية؟ بوكا جونيورز يسعى لضم روميرو من مانشستر يونايتد

الجمعة، 26 مارس 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

سيرجيو روميرو

يسعى بوكا جونيورز الأرجنتيني لتدعيم صفوفه من خلال مانشستر يونايتد الإنجليزي من جديد.

وأوضح فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي" محاولات بوكا جونيورز لضم الحارس سيرخيو روميرو من مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد روميرو بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل في صفقة انتقال حر.

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وأضاف رومانو عبر تغريدته أن الحارس الأرجنتيني "يمتلك عدة عروض وسيرحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم".

وكان بوكا جونيورز قد ضم مواطنه ماركوس روخو فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

وارتبط اسم الفريق الأرجنتيني بضم الأوروجوياني إدينسون كافاني عقب نهاية تعاقده مع الشياطين الحمر. (طالع التفاصيل)

الحارس الأرجنتيني البالغ 34 عاما انتقل لـ يونايتد في صفقة انتقال حر قادما من سامبدوريا الإيطالي في صيف 2015.

ومنذ ذلك الحين شارك الدولي الذي لعب دور البديل للإسباني ديفيد دي خيا في 61 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 39 واستقبل 27 هدفا.

سيرخيرو روميرو مانشستر يونايتد بوكا جونيورز
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