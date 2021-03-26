رومانو: الصفقة الثانية؟ بوكا جونيورز يسعى لضم روميرو من مانشستر يونايتد

يسعى بوكا جونيورز الأرجنتيني لتدعيم صفوفه من خلال مانشستر يونايتد الإنجليزي من جديد.

وأوضح فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي" محاولات بوكا جونيورز لضم الحارس سيرخيو روميرو من مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد روميرو بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل في صفقة انتقال حر.

وأضاف رومانو عبر تغريدته أن الحارس الأرجنتيني "يمتلك عدة عروض وسيرحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم".

After Marcos Rojo, Boca Juniors are trying to convince also Sergio Romero to join the club as a free agent. The Argentinian goalkeeper has already received many proposals as he’s gonna leave Manchester United at the end of the season. 🔴🇦🇷 #MUFC @CLMerlo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2021

وكان بوكا جونيورز قد ضم مواطنه ماركوس روخو فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

وارتبط اسم الفريق الأرجنتيني بضم الأوروجوياني إدينسون كافاني عقب نهاية تعاقده مع الشياطين الحمر. (طالع التفاصيل)

الحارس الأرجنتيني البالغ 34 عاما انتقل لـ يونايتد في صفقة انتقال حر قادما من سامبدوريا الإيطالي في صيف 2015.

ومنذ ذلك الحين شارك الدولي الذي لعب دور البديل للإسباني ديفيد دي خيا في 61 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 39 واستقبل 27 هدفا.