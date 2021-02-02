أول صفقات الأزرق والأصفر.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل ماركوس روخو

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

ماركوس روخو

أعلن نادي مانشستر يونايتد انتقال مدافعه ماركوس روخو إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وأصبح روخو أول تدعيم لصفوف بطل الدوري وكأس الدوري الأرجنتيني.

المدافع البالغ 30 انضم إلى بطل الدوري الأرجنتيني دون أن يعلن الشياطين الحمر قيمة أو مدة الصفقة.

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وقضى روخو النصف الثاني من الموسم الماضي مُعار لصفوف إستوديانتيس الأرجنتيني وعاد مجددا ليونايتد.

ولم يخض روخو سوى مباراة واحدة بقميص النادي الذي يرأسه خوان سيباستيان فيرون، وهو النادي الذي بدأ مسيرته بقميصه بين 2009 وحتى 2011.

وخاض آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2019

روخو انضم إلى يونايتد قادما من سبورتينج لشبونة في أغسطس 2014.

وحقق الأرجنتيني لقب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

إجمالا خاض الظهير الأيسر البالغ 30 عاما 122 مباراة وسجل هدفين.

ماركوس روخو مانشستر يونايتد بوكا جونيورز
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