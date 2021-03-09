والد كافاني: نجلي لا يشعر بالراحة في إنجلترا.. يحب فكرة اللعب لبوكا جونيورز

أعرب لويس كافاني والد إدينسون مهاجم مانشستر يونايتد عدم سعادة الأخير بتواجده في إنجلترا مؤكدا أنه يريد الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية مده لموسم آخر.

وتحدث والد المهاجم الأوروجوايائي لـ"تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية قائلا: "نجلي لا يشعر بالراحة في إنجلترا ويريد أن يصبح أقرب إلى عائلته مجددا".

وواصل "إدينسون سينهي مسيرته باللعب في أمريكا الجنوبية".

وتابع "أريد أن يلعب إدينسون في فريق يقاتل من أجل شيء هام، لقد أجرى محادثات مع خوان رومان ريكيلمي ويحب اللعب لبوكا جونيورز".

وأضاف "يحب إدينسون فكرة اللعب لبوجا، إن عاد لأمريكا الجنوبية فهو يريد اللعب مع بوكا".

وأتم لويس كافاني حديثه "بحلول منتصف العام سيعود إدينسون لأمريكا الجنوبية، فكرته هي عدم الاستمرار في إنجلترا هو يريد العودة".