أرتيتا: أنا محبط للغاية.. هذه المباراة ستصيبني بالكوابيس

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، بعودة فريقه الرائعة أمام وست هام يونايتد، لكنه أبدى قلقه في الوقت نفسه من أول نصف ساعة.

أرسنال تأخر بثلاثية دون رد أمام وست هام، لكنه قام بعودة رائعة وأنهى المباراة متعادلا، بل كاد أن ينتصر في نهايتها.

وصرّح أرتيتا بعد اللقاء: "أنا محبط للغاية لأني لا أستطيع تقبل ما فعله فريقي في الشوط الأول. أتوقع دائما أن نلعب بالطريقة التي أظهرناها لاحقا".

وأردف: "الهدف الأول الذي تلقيناه وارد، لكن الطريقة التي تلقينا بها الهدف الثاني غير مقبولة، وكذلك الهدف الثالث لم يكن مقبولا. بعد ذلك أظهرنا شخصية وتكاتف وحققنا شيئا صعبا جدا. كنا نستحق الفوز في نهاية المباراة، لكن الشوط الأول يقلقني".

وشدد: "هذه المباراة ستصيبني بالكوابيس، لأننا تسببنا في الضرر لأنفسنا بأخطائنا".

وأضاف: "تشامبرز كان جيدا للغاية، تدرب بقوة مؤخرا، وهو لاعب يعطينا الكثير. كان مذهلا اليوم وفعّالا في الثلث الأخير من الملعب. أعتقد أنه قدّم أداء رائعا".

وواصل: "أتوقع من الفريق مواصلة تقديم المستوى الذي أظهرناه بعد التأخر في النتيجة. لدينا وجهين، والوجه الأول نهدي فيه الأهداف للمنافس وهذا ليس أمرا جيدا".

وأكمل: "لا أدري إن كانت بدايتنا السيئة بسبب الإجهاد بعد المباراة الأوروبية. افتقدنا للتركيز، لم يكن لاعبا واحدا أو اثنين فقط الذين افتقدوا للتركيز، احتجنا إلى تصحيح العديد من الأشياء".

وتابع مشيدًا بـ مارتن أوديجارد: "أحب اللاعبين الموهوبين والخلّاقين والباحثين عن صناعة الفارق. أوديجارد أعطانا الإضافة في أمور لم نكن نمتلكها من قبل".

وأضاف: "عندما يرتجف اللاعبون، يكون أوديجارد من يعطينا الاستقرار والنسق في الاستحواذ على الكرة، لقد خلق الكثير من الفرص".

وأتم فاتحا الطريق أمام انضمام بيير إيمريك أوباميانج لمنتخب الجابون: "نعتقد أنه لا بأس في انضمام أوباميانج إلى منتخب بلاده".



















ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 49 في المركز الخامس، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 42 في المركز التاسع.

سجل ثلاثية وست هام كل من جيسي لينجارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك، بينما سجل لأرسنال لاكازيت ثنائية، وكريج داوسون مدافع وست هام هدفا بالخطأ في مرماه.