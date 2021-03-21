في دربي الأهداف الستة.. عودة مجنونة لـ أرسنال أمام وست هام

عاد أرسنال من بعيد وحول تأخره بثلاثية أمام وست هام إلى تعادل 3-3 في دربي لندن المثير الذي جمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

مباراة مثيرة جمعت بين ثنائي أندية لندن وأقيمت بالملعب الأولمبي معقل فريق وست هام.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 49 في المركز الخامس، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 42 في المركز التاسع.

سجل ثلاثية وست هام كل من جيسي لينجارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك، بينما سجل لأرسنال لاكازيت ثنائية، وكريج داوسون مدافع وست هام هدفا بالخطأ في مرماه.

وصف المباراة

سيطر وست هام على اللعب في الشوط الأول وكان الأفضل وسجل هدف التقدم في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من جيسي لينجارد.

ثم أضاف بوين الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس لينو.

واستمر ضغط وست هام ونجح لاعب الوسط سوتشيك في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31 بعدما اصطدمت به رأسية مايكل أنطونيو وتحولت الكرة إلى شباك أرسنال.

لكن أرسنال عاد من بعيد وسجل هدفه الأول في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من ألكساندر لاكازيت من داخل منطقة الجزاء.

وكان بوكايو ساكا أن يقلص الفارق ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة في أحضان الحارس لوكاس فابيانسكس.

شوط المدفعجية

وبدأ أرسنال الشوط الثاني بنشاط هجومي وكاد لاكازيت أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعدما لعب كرة من أعلى الحارس لكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى.

وأتى ضغط أرسنال بثماره وسجل المدفعجية الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق كريج داوسون مدافع وست هام بالخطأ في مرماه الذي حول عرضية كالوم تشامبريس إلى شباك فريقه.

وكاد مايكل أنطونيو أن يسجل الهدف الرابع لوست هام بعدما تابع عرضية سعيد بن رحمة بتسديدة اصطدمت بالقائم.

ليرد أرسنال بالهجوم ويسفر ضغط المدفعجية القوي في الشوط الثاني عن هدف التعادل في الدقيقة 81 برأسية رائعة من المتألق لاكازيت بعد عرضية من نيكولاس بيبي.

وفي الدقائق الأخيرة حاول وست هام تسجيل هدف التقدم لكن محاولاته لم تكتمل لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

ولم يشارك محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.