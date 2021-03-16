طبيب الأهلي: شريف لا يعاني من أي إصابة.. وهذا سبب تغيير أيمن أشرف أمام فيتا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 19:32

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمد شريف مهاجم الفريق سليم تماما ولا يعاني من أي إصابات.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال أبو عبلة لموقع الأهلي الرسمي: "موسيماني قرر إراحة محمد شريف بين الشوطين بعد شعوره بإجهاد خفيف في السمانة".

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وأضاف "وهي أيضا نفس إصابة أيمن أشرف الذي شعر بإجهاد في السمانة في الدقائق الأخيرة من المباراة لذلك قرر الجهاز الفني استبداله تفاديا لتفاقم الإجهاد".

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الأول في المباراة وخرج بين الشوطين للإصابة.

وبعد الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف سيمبا التنزاني الذي فاز على المريخ السوداني بثلاثية وانفرد بالصدارة برصيد 10 نقاط. (طالع التفاصيل)

الأهلي محمد شريف أيمن أشرف
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