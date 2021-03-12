باتريس موتسيبي رئيسا لـ الاتحاد الإفريقي "كاف"

الجمعة، 12 مارس 2021 - 13:24

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس موتسيبي - رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"

أصبح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 4 سنوات بشكل رسمي، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد.

وفاز الجنوب إفريقي بالجائزة بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

فيما سيكون لـ موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي، 5 نواب بدلا من 3.

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وبعد فوز موتسيبي برئاسة كاف سيصبح نجله توليبي موتسيبي رئيسا جديدا لصنداونز وسيترك والده منصبه للتفرغ للاتحاد الافريقي.

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وكشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـ FilGoal.com في وقت سابق أن أحمد ولد يحيى المرشح الموريتاني لرئاسة الاتحاد قد انسحب من السباق.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "أحمد ولد يحيى انسحب من سباق الانتخابات بعد انسحاب السنغالي أوجاستين سينجور والإيفواري جاك أنوما".

وأوضح "الآن سيصبح باتريس موتسيبي الرئيس القادم لـ كاف بالتزكية وذلك في يوم الانتخابات المقرر عقدها 12 مارس".

وبحسب مصدر من الاتحاد الإيفواري لـ FilGoal.com قرر جاك أنوما الرئيس الفخري للاتحاد الإيفواري، الانسحاب من انتخابات رئاسة كاف". (طالع التفاصيل)

ومن قبله أعلن السنغالي سينجور انسحابه من قائمة المرشحين، بعدما "وقّع صفقة تضَمن له منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي" بحسب البيان الذي أصدره. (طالع التفاصيل)

وكان تقرير مغربي قد أشار إلى "بروتوكول الرباط" في وقت سابق يفيد بإن ممثلي رئيس فيفا جياني إنفانتينو، رئيس دائرة الاتحادات الأعضاء فيرون موسينجا، ومساعد إنفانتينو، السويدي ماتياس جرافشتروم، قد توصلا لاتفاق تحت اسم "بروتوكول الرباط" مع المرشحين الأربعة الأسبوع الماضي، يقضي بتولي موتسيبي رئاسة كاف للأربع سنوات المقبلة.

ويكمل التقرير، بأن الاتفاق أيضا يقضي بأن يكون سينجور هو النائب الأول لموتسيبي، بينما يصبح ولد يحيى النائب الثاني لرئيس كاف.

أما أنوما، فبحسب التقرير، سيتم تعيينه مستشارا خاصا لموتسيبي.

وتقام انتخابات رئاسة كاف على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد القاري، يوم 12 مارس الجاري في المغرب.

ويخلف أحد المرشحين الأربعة، الملغاشي أحمد أحمد، الذي تم إيقافه من قبل فيفا، قبل أن تعيده المحكمة الرياضية لمنصبه، إلا أن المجلس التنفيذي لـ كاف رفض ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد مرة أخرى.

باتريس موتسيبي انتخابات كاف
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