بيان - رئيس الاتحاد السنغالي ينسحب من رئاسة انتخابات كاف.. ويضمن منصب النائب الأول

أعلن أوجاستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي انسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال أوجستين في بيان رسمي:

"أعلن أوجستين سينجهور رئيس الاتحاد السنغالي لصالح باتريس موتسيبي من جنوب أفريقيا، في صفقة توسطت فيها الفيفا في الرباط الأسبوع الماضي".

وأتم "وقّع صفقة تضَمن له منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي".

وأصبح المرشحون على منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي هم: الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما.

وكان تقرير مغربي قد أشار إلى بـ "بروتوكول الرباط" في وقت سابق يفيد بإن ممثلي رئيس فيفا جياني إنفانتينو، رئيس دائرة الاتحادات الأعضاء فيرون موسينجا، ومساعد إنفانتينو، السويدي ماتياس جرافشتروم، قد توصلا لاتفاق تحت اسم "بروتوكول الرباط" مع المرشحين الأربعة الأسبوع الماضي، يقضي بتولي موتسيبي رئاسة كاف للأربع سنوات المقبلة.

ويكمل التقرير، بأن الاتفاق أيضا يقضي بأن يكون سينجور هو النائب الأول لموتسيبي، بينما يصبح ولد يحيى النائب الثاني لرئيس كاف.

أما أنوما، فبحسب التقرير، سيتم تعيينه مستشارا خاصا لموتسيبي.

وتقام انتخابات رئاسة كاف على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد القاري، يوم 12 مارس الجاري في المغرب.

ويخلف أحد المرشحين الأربعة، الملغاشي أحمد أحمد، الذي تم إيقافه من قبل فيفا، قبل أن تعيده المحكمة الرياضية لمنصبه، إلا أن المجلس التنفيذي لـ كاف رفض ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد مرة أخرى.