مصدر من الاتحاد الإيفواري لـ في الجول: جاك أنوما قرر الانسحاب من انتخابات رئاسة كاف

الجمعة، 05 مارس 2021 - 23:53

كتب : محمد عبد العظيم

جاك أنوما

قرر جاك أنوما الرئيس الفخري للاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الانسحاب من انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مصدر من الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "جاك أنوما قرر الانسحاب من الانتخابات لصالح باتريس موتسيبي".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل بعد انسحابه، خاصة أنه كان قد أعلن منذ يومين رفضه التوقيع على بروتوكول الرباط والانسحاب لصالح موتسيبي، لكنه وافق الآن".

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المصدر أتم "لا نعرف ما يدور في الكواليس، لكن كنا نتمنى أن يستمر ليكون لنا مرشحا على الانتخابات".

وتٌجرى الانتخابات الرئاسية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم 12 مارس الجاري.

ويتواجد على لائحة المرشحين بعد انسحاب جاك أنوما، كل من باتريس موتسيبي مالك نادي ماميلودي صن داونز، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وأوجاستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
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