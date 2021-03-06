مجموعة الأهلي - الإنجليزي لي كلارك مدربا لـ المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني التعاقد مع لي كلارك ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للتونسي نصر الدين النابي.

وقرر المريخ إقالة نصر الدين النابي عقب مواجهة سيمبا التنزاني التي انتهت بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

وتعادل المريخ سلبيا على ملعبه مع سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ليظل الفريق السوداني في المركز الأخير بالمجموعة الأولى لدوري الأبطال.

ويخرج المريخ لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المقبلة.

ولم يسجل المريخ سوى هدفا واحدا في 3 مباريات جاء أمام فيتا كلوب في الخسارة على ملعبه 4-1.

ويلتقي المريخ مع الأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات في أم درمان.