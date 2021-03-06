مجموعة الأهلي - سيمبا يحافظ على نظافة شباكه والصدارة بالتعادل مع المريخ

السبت، 06 مارس 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني طرفا مجموعة الأهلي، ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد سيمبا لـ 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما حصد المريخ أولى نقاطه في دور المجموعات بعد الخسارة من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

ليصبح الترتيب: سيمبا 7 نقاط - الأهلي 3 نقاط من مباراتين - فيتا كلوب 3 نقاط من مباراتين - المريخ نقطة واحدة.

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ولأول مرة في تاريخه يخرج سيمبا في 3 مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه في دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على فيتا كلوب ثم الأهلي بالنتيجة ذاتها 1-0.

ولم يحقق الفرنسي ديديه جوميز مدرب سيمبا نتيجة إيجابية أمام المريخ فريقه السابق والذي رحل عنه قبل بداية دور المجموعات.

وصف المباراة

خاض المريخ مباراة هجومية في الشوط الأول لمحاولة تسجيل هدف التقدم، لكن التوفيق عانده مرتين.

الأولى في الدقيقة 18، كرة ثابتة نفذها رمضان عجب ورأسية من دارين ماتوكس تمر بجوار القائم الأيسر لحارس سيمبا.

والثانية رمضان عجب نفذ ركنية أودعها مهاجم المريخ برأسية ترتطم بالقائم ثم تصطدم بماتوكس والمرمى خالٍ لكن لخارج المرمى في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 39 بدأ سيمبا محاولاته الهجومية من ركلة ثابتة لكن حارس المريخ تصدى لها بنجاح.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول سدد مهاجم سيمبا كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم لحارس المريخ.

وفي الشوط الثاني افتقد كلا الفريقين للمسة الأخيرة، فرغم ضغط المريخ إلا أن الفريق لم يستفد من الفرص السانحة له وأهدر فرص الفوز.

المريخ السوداني مجموعة الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني
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