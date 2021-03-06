مجموعة الأهلي - إقالة نصر الدين النابي من تدريب المريخ

أعلن نادي المريخ السوداني إقالة نصر الدين النابي المدير الفني للفريق بعد التعادل مع سيمبا التنزاني.

وتعادل المريخ سلبيا على ملعبه مع سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ليحتل الفريق السوداني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد الخسارة في أول مباراتين أمام الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وقرر نادي المريخ إقالة المدرب التونسي والثنائي المعاون له حمادي الصغير والداو قدم الخير.

ويخرج المريخ لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المقبلة.

ولم يسجل المريخ سوى هدفا واحدا في 3 مباريات جاء أمام فيتا كلوب في الخسارة على ملعبه 4-1.

ويلتقي المريخ مع الأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات في أم درمان.