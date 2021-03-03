الإسماعيلي يجري مسحة على نفقته قبل مواجهة دجلة

أجرى الإسماعيلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاعبيه، على نفقته الخاصة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة في الجولة 15 للدوري.

وأوضح الإسماعيلي، عبر موقعه الرسمي، أن النادي قام بذلك الأمر كدور من النادي تجاه لاعبيه، وللمساهمة في إنجاح المسابقة، لحين وصول الأندية واتحاد الكرة للتوافق حول آلية إجراء المسحات ونفقاتها.

وأضاف الإسماعيلي أن أي إجراء احترازي لابد من تنفيذه بطريقة جماعية لتحقيق أهدافه.

وأكمل "تحملنا مسؤولياتنا تجاه استمرار الدوري مع الانتظار لوصول لحل لجميع الأندية نحو عدم تحميلها أعباء مالية إضافية تضاعف من حجم مشاكلها".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل