رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: نتيجة مسحة أي فريق سارية لمدة أسبوع.. ولا نملك قرار عدم لعب أي مباراة

شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة.

وقال سلطان لـ FilGoal.com "بحسب البروتوكول الخاص بنا، فإن نتيجة أي مسحة رسمية يجريها أي فريق سارية لمدة أسبوع".

وكشف "أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية اجتمع بنا وسألنا بشأن موقف المسحات، فأوضحنا أنه يجب أن تقام المسحات كل أسبوع على الأقل".

وأوضح "في حال عدم توافر نتائج مسحات سلبية قبل انطلاق أي مباراة، يبلغ المراقب الطبي للمباراة، مراقب لجنة المسابقات أو المنسق العام للمباراة بالأمر ويتم رفع تقرير بالأمر لإدارة الاتحاد".

وأكمل "من حق مراقب المباراة منع دخول أي عنصر لا يتبع القواعد الاحترازية إلى الملعب، ولكن دورنا كلجنة طبية فقط رفع تقرير بالأمر والقرار النهائي في يد إدارة الاتحاد".

وأتم "لابد من إجراء المسحات في أماكن معينة لتصبح معتمدة مننا، وهي وزارة الصحة والجامعات المصرية والمعامل الخاصة بالقوات المسلحة".

ماذا حدث؟

كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com "لم نلغ المسحات. ما حدث هو أننا خاطبنا الأندية لتسديد مستحقات المسحات عن الموسم الماضي بواقع مليون جنيه، والموسم الحالي بواقع 2 مليون جنيه".

وأوضح "اللائحة التي وافقت عليها الأندية بها بند واضح يحملها تكاليف المسحات".

وكشف "بناء على عدم رد الأندية على خطاباتنا، لم نرسل المساحين إلى الأندية لأخذ المسحات".

وشدد "النادي الذي لن يجري مسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة سيتعرض لعقوبة. اتحاد الكرة أخلى مسؤوليته من الأمر. من المنتظر أن يصدر قرار رسمي بأن من لن يجري المسحة سيتحمل عقوبة".

واستدرك "بعض الأندية تحركت وجلبت مساحين على حسابها لإجراء المسحات. يمكنهم فعل ذلك وإبلاغ اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالنتائج قبل أي مباراة بـ 48 ساعة".

وأعلنت معظم الأندية رفضها للقرار، ووصل الأمر لتصريح محمد عادل فتحي المشرف العام في المقاولون أن النادي سيواجه مصر للمقاصة غدا في الدوري "دون إجراء مسحات".