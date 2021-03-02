في الجول يكشف – عقوبة الفريق الذي لن يجري مسحات قبل أي مباراة في الدوري

خاطب اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بجديد موقف مسحات فيروس كورونا، كما كشف عن عقوبة الأندية التي لن تجري مسحات قبل المباريات الخاصة بها.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.

وشدد خطاب اتحاد الكرة، الذي حصل FilGoal.com على نسخة منه، أن الأندية ستتحمل إجراء المسحات في أحد المعامل المعتمدة من اتحاد الكرة، قبل 48 ساعة من أي مباراة.

ويتعين على النادي، مخاطبة اتحاد الكرة بنتائج المسحة قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة.

وكان مصدر باتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)