مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نلغ مسحات كورونا ولكن "أخلينا مسؤوليتنا".. الأندية عليها تحمل التكاليف

الأحد، 28 فبراير 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com "لم نلغ المسحات. ما حدث هو أننا خاطبنا الأندية لتسديد مستحقات المسحات عن الموسم الماضي بواقع مليون جنيه، والموسم الحالي بواقع 2 مليون جنيه".

وأوضح "اللائحة التي وافقت عليها الأندية بها بند واضح يحملها تكاليف المسحات".

أخبار متعلقة
الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف أسباب إيقاف هشام نصر "انتهاكات جسيمة ومتكررة" حسام حسن: تغلبنا على الأخطاء الدفاعية أمام دجلة.. وسعيد بقرار اتحاد الكرة اتحاد الكرة يكشف عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي

وكشف "بناء على عدم رد الأندية على خطاباتنا، لم نرسل المساحين إلى الأندية لأخذ المسحات".

وشدد "النادي الذي لن يجري مسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة سيتعرض لعقوبة. اتحاد الكرة أخلى مسؤوليته من الأمر. من المنتظر أن يصدر قرار رسمي بأن من لن يجري المسحة سيتحمل عقوبة".

واستدرك "بعض الأندية تحركت وجلبت مساحين على حسابها لإجراء المسحات. يمكنهم فعل ذلك وإبلاغ اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالنتائج قبل أي مباراة بـ 48 ساعة".

وتنص لائحة المسابقات المحلية على إجراء كل ناد لمسحة رسمية قبل أي مباراة بـ 48 ساعة، لخوض اللاعبين ذوي النتائج السلبية المباراة.

في الدوري اتحاد الكرة مسحات كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائد يونايتد: نأمل إفساد مسيرة تشيلسي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كييزا: لازلنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بالدوري الإيطالي.. لا مجال لالتماس الأعذار 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نلغ مسحات كورونا ولكن "أخلينا مسؤوليتنا".. الأندية عليها تحمل التكاليف ساعة | الدوري المصري
مجموعة مصر - توجو تطلب نقل مباراتها خارج جزر القمر ساعة | إفريقيا
بيكام: إنتر ميامي عامل جذب للاعبين كبار من نوعية ميسي ورونالدو.. بشرط وحيد ساعة | أمريكا
كلوب: صلاح ليس مجرد هداف وأتمنى بقاءه مع ليفربول لفترة طويلة ساعة | الدوري الإنجليزي
توخيل: قاتلنا في باريس للتعاقد مع برونو فرنانديز ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: أنا أسوأ خاسر في يونايتد.. لم تروا ما شاهده اللاعبون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك