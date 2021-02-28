مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نلغ مسحات كورونا ولكن "أخلينا مسؤوليتنا".. الأندية عليها تحمل التكاليف

كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com "لم نلغ المسحات. ما حدث هو أننا خاطبنا الأندية لتسديد مستحقات المسحات عن الموسم الماضي بواقع مليون جنيه، والموسم الحالي بواقع 2 مليون جنيه".

وأوضح "اللائحة التي وافقت عليها الأندية بها بند واضح يحملها تكاليف المسحات".

وكشف "بناء على عدم رد الأندية على خطاباتنا، لم نرسل المساحين إلى الأندية لأخذ المسحات".

وشدد "النادي الذي لن يجري مسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة سيتعرض لعقوبة. اتحاد الكرة أخلى مسؤوليته من الأمر. من المنتظر أن يصدر قرار رسمي بأن من لن يجري المسحة سيتحمل عقوبة".

واستدرك "بعض الأندية تحركت وجلبت مساحين على حسابها لإجراء المسحات. يمكنهم فعل ذلك وإبلاغ اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالنتائج قبل أي مباراة بـ 48 ساعة".

وتنص لائحة المسابقات المحلية على إجراء كل ناد لمسحة رسمية قبل أي مباراة بـ 48 ساعة، لخوض اللاعبين ذوي النتائج السلبية المباراة.