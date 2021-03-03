المصري لـ في الجول: نناشد وزير الرياضة التدخل لحل أزمة المسحات قبل حدوث كارثة

ناشد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة تحمل الأندية لتكاليف المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل مباريات الدوري.

وقال طارق هاشم لـFilGoal.com: "من البداية كانت الأندية معترضة على إضافة بند تكاليف المسحات في لائحة الموسم ووزارة الرياضة تدخلت لحل الموقف وسددت 5 ملايين جنيه كدفعة أولى للاتحاد لرفع معاناة الأندية المادية".

وأضاف "ليس لدينا أي مبالغ لتحمل تكاليف المسحات أو الغرامات التي ينوي اتحاد الكرة توقيعها".

وواصل "اتجاه اتحاد الكرة لتحمل الأندية في الدوري الممتاز تكلفة المسحات وعدم إقامة مسحات لأندية القسم الثاني والثالث والرابع سيؤدي إلى أزمة طبية وسيزيد من خطر تفشي الفيروس بين الرياضيين".

واستمر في تصريحاته "كما أن عمل مسحة واحدة لفرق الدوري يمثل خطرا كبيرا".

وشدد "نناشد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل وحل الأزمة لأنها تهدد كافة درجات كرة القدم في مصر وليس الدوري الممتاز فقط".

وتعجب قائلا: "لا نعلم لماذا يصر اتحاد الكرة على هذا الموقف وتصدير الأزمة في هذا التوقيت الذي تمر فيه كافة الأندية بأزمات مالية كبيرة خاصة الأندية الشعبية".

وأشار "حكام المباريات أيضا يلعبون دون الخضوع لمسحات قبل وهم تابعون لاتحاد الكرة، أين دور اللجنة الطبية في اتحاد الكرة ورئيسها ولماذا يوافق على ما يحدث".

وأتم تصريحاته "لا نعلم ماذا سيحدث مستقبلا، لدينا فترة راحة طويلة ونأمل في وجود حل للأزمة قبل استئناف الدوري".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل