الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنجري المسحات حرصا على سلامة اللاعبين.. وسنتوصل لحل مع اتحاد الكرة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:50

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سيجري مسحات للاعبي فريقه، بعد قرار اتحاد الكرة تحمل الأندية لتكاليف المسحات، ومعاقبة الأندية التي لن تجريها قبل مباريات الدوري.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "سنجري مسحات حرصا على صحة اللاعبين".

وأوضح "بالنسبة للتكاليف، فسيتم التوصل لحل مع اتحاد الكرة".

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وأتم "المهم الآن هو حياة اللاعبين والحرص على سلامتهم".

وأجرى الفريق مسحة اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل(

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