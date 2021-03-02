الإنتاج لـ في الجول: سنلعب دون الخضوع لمسحات مثل المقاولون والمصري والمقاصة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:46

كتب : حامد وجدي

الإنتاج الحربي - بيان رسمي

شدد خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي على أن ناديه سيسير على طريقة مصر للمقاصة والمقاولون العرب والمصري بشأن أزمة المسحات الخاصة بمباريات الدوري المصري.

وقال خالد مهدي لـFilGoal.com: "سنفعل مثلما فعلت أندية المقاولون العرب والمقاصة والمصري وسنلعب بدون الخضوع لمسحات وسننفذ نفس الإجراءات".

وبسؤاله في حال توقيع عقوبات على ناديه ماذا سيفعل رد قائلا "سنقعد اجتماعا لرؤساء الأندية واللجنة الثلاثية للوصول لحل لهذه الأزمة".

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وأتم تصريحاته "ليس هناك ناد قادر على دفع هذه التكاليف كل مباراة".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل

الإنتاج الحربي الدوري المصري
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