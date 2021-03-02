المحلة لـ في الجول: سنلعب ضد البنك الأهلي دون مسحات

شدد حسام عزو نائب رئيس غزل المحلة على أن ناديه يرفض قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية تكاليف المسحات الخاصة بمباريات الدوري المصري.

وقال حسام عزو لـFilGoal.com: "هذا القرار مرفوض تماما ولن نوافق عليه".

وأضاف "لدينا مباراة يوم الخميس ضد البنك الأهلي وسنلعبها دون الخضوع لمسحات".

وواصل "متى سنخضع للمسحات ومتى سنعرف نتيجتها لنرسلها إلى اتحاد الكرة، لا يوجد وقت لكل ذلك".

وأتم تصريحاته "سنرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بكل هذه التفاصيل وسنخوض المباراة دون مسحات".

ويلعب المحلة ضد البنك الأهلي يوم الخميس في الجولة الـ15 من الدوري المصريز

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل