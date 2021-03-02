إنبي لـ في الجول: نرفض قرار اتحاد الكرة نهائيا.. لا نحب سياسة الأمر الواقع

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:25

كتب : بسام أبو بكر

إنبي - بيان رسمي

شدد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه يرفض قرار اتحاد الكرة بشأن تحمل الأندية لمسحات الكشف عن فيروس كورونا، ومعاقبة الأندية التي لن تجري المسحات ماديا.

وقال محمد لـ FilGoal.com: "نرفض القرار نهائيا. اتفقنا في بداية المسابقة على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف 33 مسحة".

وأتم "لا نحب سياسة الأمر الواقع".

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وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

إنبي اتحاد الكرة مسحات كورونا في الدوري
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