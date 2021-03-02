الإسماعيلي لـ في الجول: تحمل المسحات أمر مرهق ماديا.. نتمنى من اتحاد الكرة احترام خطاب الخماسية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:18

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي إن ناديه سيشارك بقية أندية الدوري رد الفعل تجاه تحمل نفقات إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وكشف وحيد لـ FilGoal.com: "الأمر مرهق جدا من الناحية المادية للأندية".

وشدد "نتمنى من اتحاد الكرة احترام الخطاب الذي أرسلته اللجنة الخماسية من قبل بشأن تحملها لقيمة 33 مسحة قبل كل مباراة، وما يزيد عن ذلك تتحمله الأندية".

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وأتم "نتمنى أن تجد وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الثلاثية، مخرجا لتلك الأزمة حتى لا يتأثر النشاط".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي مسحات كورونا في الدوري
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