أسوان لـ في الجول: اجتماع للرد على اتحاد الكرة.. لا نملك المال لعمل مسحة لكل مباراة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:12

كتب : بسام أبو بكر

أسوان - بيان رسمي

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان، إن ناديه سيعقد اجتماع للرد على قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لتكاليف مسحات الكشف عن فيروس كورونا، ومعاقبة الأندية التي لن تجري المسحات.

وقال أمين لـ FilGoal.com: "نعقد جلسة مع أحمد سليمان رئيس النادي للرد على القرار".

وأوضح "لا نملك الإمكانيات المادية لعمل مسحة كل مباراة، الأمر يتكلف 60 ألف جنيه للمباراة الواحدة".

أخبار متعلقة
سموحة لـ في الجول: قرار اتحاد الكرة "شرط إذعان".. معترض ولكن "البحر أمامكم والعدو خلفكم" المقاصة لـ في الجول: نرفض قرار اتحاد الكرة.. وسنلعب دون الخضوع لمسحات في الجول يكشف – عقوبة الفريق الذي لن يجري مسحات قبل أي مباراة في الدوري

وأتم "كيف يخرج قرار كهذا في منتصف المسابقة. لا نملك المال لتطبيق ذلك الأمر".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل

أسوان في الدوري مسحات كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
المحلة لـ في الجول: سنلعب ضد البنك الأهلي دون مسحات دقيقة | الدوري المصري
مباشر – مانشستر سيتي يواجه ولفرهامبتون 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنبي لـ في الجول: نرفض قرار اتحاد الكرة نهائيا.. لا نحب سياسة الأمر الواقع 11 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: تحمل المسحات أمر مرهق ماديا.. نتمنى من اتحاد الكرة احترام خطاب الخماسية 17 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – محرز ودي بروين وسترلينج أساسيون ضد ولفرهامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: اجتماع للرد على اتحاد الكرة.. لا نملك المال لعمل مسحة لكل مباراة 23 دقيقة | الدوري المصري
أبناء المصري يفكون عقدة بيراميدز أمامه.. واشتعال صراع المربع الذهبي 32 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: قرار اتحاد الكرة "شرط إذعان".. معترض ولكن "البحر أمامكم والعدو خلفكم" 33 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك