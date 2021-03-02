أسوان لـ في الجول: اجتماع للرد على اتحاد الكرة.. لا نملك المال لعمل مسحة لكل مباراة

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان، إن ناديه سيعقد اجتماع للرد على قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لتكاليف مسحات الكشف عن فيروس كورونا، ومعاقبة الأندية التي لن تجري المسحات.

وقال أمين لـ FilGoal.com: "نعقد جلسة مع أحمد سليمان رئيس النادي للرد على القرار".

وأوضح "لا نملك الإمكانيات المادية لعمل مسحة كل مباراة، الأمر يتكلف 60 ألف جنيه للمباراة الواحدة".

وأتم "كيف يخرج قرار كهذا في منتصف المسابقة. لا نملك المال لتطبيق ذلك الأمر".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل