سموحة لـ في الجول: قرار اتحاد الكرة "شرط إذعان".. معترض ولكن "البحر أمامكم والعدو خلفكم"

رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لمسحات كورونا قبل المباريات، ومعاقبة الأندية التي لن تجري المسحات، ولكنه لا يجد طريقة للاعتراض.

وقال عامر لـ FilGoal.com: "ما سيسري على الأندية سيسري علينا. أنا معترض ولكن ما العمل".

وأوضح "البحر أمامكم، والعدو خلفكم".

وشدد "قرار اتحاد الكرة شرط إذعان، والكرة لا يوجد بها أشياء من هذا القبيل".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل