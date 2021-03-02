المقاصة لـ في الجول: نرفض قرار اتحاد الكرة.. وسنلعب دون الخضوع لمسحات

شدد أحمد عبد الخالق رئيس مصر للمقاصة على أن ناديه يرفض تماما قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة بتحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية قبل مباريات الدوري.

وقال عبد الخالق لـFilGoal.com: "نلتزم بقواعد وقوانين وزارة الشباب والرياضة إذا كان هناك شروط قبل بداية الدوري بدفع ثمن مسحات اللاعبين لا يوجد لدينا أزمة في ذلك".

وأضاف "لكن خروج قرار طارئ من اتحاد الكرة بشكل مفاجئ مثلما حدث، سيكون علينا العودة للوضع القانوني".

وأكمل "كلفت المستشار القانوني للنادي بالبحث عن ذلك ولو هناك ما يلزم أن نفعله سيتم ذلك وسنجري المسحات، وإذا كان الأمر عكس ذلك لن ندفع شيء لاتحاد الكرة".

من جانبه قال بكري سليم بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة لـFilGoal.com: "من أين نفدع كل هذه الأموال ونحن غير قادرين على دفع مرتبات اللاعبين".

وواصل "نحن لم نرفض الخضوع للمسحات حتى يتم إلغائها".

وتحدث أيضا سيد متولي المدير الرياضي للنادي لـFilGoal.com قائلا: "لن تكون الأندية كبش فداء ما بين قرارات اللجنة الخماسية السابقة واللجنة الثلاثية الحالية".

وأكد "نرفض قرار اتحاد الكرة والعقوبة شكلا ومضمونا".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكل الأندية، وليس دوره فرض عقوبات فقط علينا".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا. (طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)