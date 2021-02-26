سان جيرمان عن مفاوضات مبابي: وصلنا لوقت اتخاذ القرار

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - برشلونة وباريس سان جيرمان

يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان تنوى حسم موقف كيليان مبابي بالتجديد مع الفريق من عدمه مبكرا.

المهاجم الفرنسي لم يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده حتى الآن مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي عام 2022، ويبدو أن إدارة فريق العاصمة ترغب في الأمر الآن وفقا لتصريحات ليوناردو المدير الرياضي للفريق.

وقال ليوناردو في تصريحات لراديو "فرانس بلو" عن التجديد مع مبابي: "لقد وصلنا للوقت الذي يتيح لنا اتخاذ القرار وتحديد الموقف".

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وشدد "أننا في محادثات منذ وقت طويل".

وأوضح "موقفنا واضح. نعلم ما نريد تنفيذ والقرار سيكون قريبا".

وكانت العديد من التقارير الصحفية أوضحت أن مبابي لن يجدد تعاقده إلا في حالة حصوله على نفس راتب نيمار، والمقدر بـ36 مليون يورو في الموسم.

وانضم مبابي (22 عاما) لباريس سان جيرمان من موناكو عام 2017، على سبيل الإعارة قبل أن يضمه الفريق الباريسي بشكل نهائي في موسم 2018-2019.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي ينوي البقاء وتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

فيما يُعني بقاء مبابي مع الفريق، تبخر أحلام ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع برشلونة. (طالع التفاصيل)

ويرغب ريال مدريد في ضم مبابي لصفوفه بحسب عدة تقارير صحفية إسبانية.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن ريال مدريد يواجه صعوبات من أجل ضم مبابي. (طالع التفاصيل)

ولعب مبابي 154 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل خلالها 111 هدفا وصنع 59 وفاز بـ 10 ألقاب.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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