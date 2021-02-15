اتخذ القرار مع عائلته.. تقرير: مبابي ينوي البقاء بسان جيرمان

يبدو أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ينوي الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن مبابي اتخذ –مع عائلته- حتى الآن قرارين.

الأول هو البقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في عام 2022.

والثاني هو عدم الاتفاق مع أي فريق أخر حتى الآن.

وتأتي هذه القرارات في ظل اقتناع اللاعب أن فترته مع باريس سان جيرمان لم تنتهِ بعد وأن لا يزال بها العديد من التحديات.

وأشار التقرير إلى أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عام 2022 ويتجه نحو الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان بحلول عام 2022، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي لتجديد عقده.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أوضحت أن مبابي لن يجدد تعاقده إلا في حالة حصوله على نفس راتب نيمار، والمقدر بـ36 مليون يورو في الموسم.

وارتبط مبابي بالانتقال لريال مدريد منذ أن كان في موناكو.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن ريال مدريد يواجه صعوبات من أجل ضم مبابي. (طالع التفاصيل)

ولعب مبابي هذا الموسم 28 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 9 أهداف.