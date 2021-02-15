ليكيب: مبابي يقف ضد رغبة الخليفي في ضم ميسي لسان جيرمان

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ليونيل ميسي

ترغب إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، لكن وجود كيليان مبابي في فريق العاصمة الفرنسية يحول دون ذلك وفقا لصحيفة "ليكيب".

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

الصحيفة الفرنسية نشرت تقريرا يفيد بأن عملية انضمام ميسي لباريس سان جيرمان ستكون مُستحيلة في ظل استمرار مبابي.

ويحلم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في ضم ميسي ليشكل ثلاثي هجومي مع مبابي ونيمار، لكن قواعد اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب لن يسمح له بتنفيذ هذه الفكرة.

أخبار متعلقة
مؤتمر كومان: لاعبون مثل نيمار يحتاجون الحماية.. ولن تكون مواجهة بين ميسي ومبابي كومان: الفيديو ألغى هدفا صحيحا لنا.. ونحتاج أفضل نسخة من ميسي أمام سان جيرمان بعد تسريب عقده مع برشلونة.. تقرير: ميسي سيدفع 370 مليون يورو للضرائب فيراتي: أتمنى اللعب مع ميسي بيليجريني: ميسي يصنع الفارق دائما.. قاد برشلونة للمجد

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان سيضطر لبيع مبابي بمبلغ يفوق 150 مليون يورو إذا قرر ضم ميسي.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى الآن.

أما مبابي (22 عاما) فينتهي عقده مع باريس سان جيرمان عام 2022، لكن وفقا لتقرير من صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن اللاعب الفرنسي يرغب في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده. (طالع التفاصيل)

في المقابل، اقترب نيمار من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حسب تقرير شبكة "تي.إن.تي" البرازيلية. (طالع التفاصيل)

ليونيل ميسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب المريخ: مستوى الأهلي في المونديال لا يناسب تاريخه.. وتجربة الإسماعيلي أضرتني 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لاستفاقة فنية أمام الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
الفوز الرابع على التوالي.. تشيلسي يهزم نيوكاسل بثنائية 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
جمال عبد الحميد: سعيد بالعوة للعمل مرة أخرى في الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
المصري: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات 5 ساعة | الدوري المصري
من شمس قطر إلى صقيع ميونيخ.. بايرن يعود إلى الواقع وينجو من الهزيمة أمام بيلفيد 5 ساعة | الدوري الألماني
المقاصة: الاتفاق كان تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة لكل مباراة ونرفض الخطاب.. وتكاتف من الأندية 5 ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول 5 – لويس إدوارد يتحدث العربية ويكشف عن أغنيته المصرية المفضلة 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك