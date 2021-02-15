ليكيب: مبابي يقف ضد رغبة الخليفي في ضم ميسي لسان جيرمان

ترغب إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، لكن وجود كيليان مبابي في فريق العاصمة الفرنسية يحول دون ذلك وفقا لصحيفة "ليكيب".

الصحيفة الفرنسية نشرت تقريرا يفيد بأن عملية انضمام ميسي لباريس سان جيرمان ستكون مُستحيلة في ظل استمرار مبابي.

ويحلم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في ضم ميسي ليشكل ثلاثي هجومي مع مبابي ونيمار، لكن قواعد اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب لن يسمح له بتنفيذ هذه الفكرة.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان سيضطر لبيع مبابي بمبلغ يفوق 150 مليون يورو إذا قرر ضم ميسي.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى الآن.

أما مبابي (22 عاما) فينتهي عقده مع باريس سان جيرمان عام 2022، لكن وفقا لتقرير من صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن اللاعب الفرنسي يرغب في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده. (طالع التفاصيل)

في المقابل، اقترب نيمار من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حسب تقرير شبكة "تي.إن.تي" البرازيلية. (طالع التفاصيل)