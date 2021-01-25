آس: ريال مدريد يواجه صعوبات لضم مبابي.. وأمر استثنائي لحلها

يولي ريال مدريد اهتماما خاصا بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لضمه لصفوف الفريق؛ لكن النادي الإسباني قد يواجه صعوبات لإنهاء الصفقة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرا أوضحت فيه ما قد يعيق ريال ريال مدريد عن التعاقد مع مبابي.

وأرجع التقرير أول سبب لـ تجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد قرر الحصول على قرض بقيمة 570 مليون يورو –حصل منها على 100 مليون يورو حتى الآن- لإعادة تصميم الملعب، على أن يبدأ الفريق في تسديد القرض عام 2022، وهو ما يضاف لديون النادي.

كما أن الإيرادات تراجعت بشكل ضخم بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لأن الفريق مهدد بخسارة 100 مليون إذا لم يوافق لاعبو الفريق على تخفيض جزء من رواتبهم.

ورغم ذلك إلا أن الفريق وضع ميزانية قدرها 200 مليون لتدعيم صفوفه؛ مع احتمالية بيع لاعبين أيضا.

أما السبب الثاني فيعود لراتب مبابي نفسه.

ويحصل مبابي على 21 مليون يورو مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي يرغب في أن يرفع راتبه لـ36 مليون يورو ليتساوى مع نيمار في نفس الراتب.

وكشف التقرير أن ريال مدريد إذا قرر أن يدفع نفس الراتب لمبابي، ستتحمل خزينة النادي 72 مليون جنيه بالضرائب.

كما أن مبابي بمفرده سيحصل على راتب أكبر من الثنائي جاريث بيل وإدين هازارد، حيث يحصل كل لاعب منهما على 15 مليون يورو دون ضرائب.

لذلك سيحاول ريال مدريد أن يدفع لمبابي نفس راتب الحالي، المقدر بـ21 مليون يورو مع إعطاء اللاعب الفرنسي نسبة أكبر من 50% من حقوق صوره، وهو أمر استثنائي.

إذ يحصل ريال مدريد على 50% من حقوق صور أي لاعب يلعب لصالح الفريق.

ويدفع ريال مدريد 448 مليون يورو رواتب سنويا للاعبيه.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد لم يتوصل حتى الآن لإتفاق لتجديد تعاقد سيرخيو راموس ولوكا مودريتش مع الفريق.

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان بحلول عام 2022.