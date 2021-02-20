الزمالك يعلن التحقيق مع المسؤول عن "عدم سفر روقا مع الفريق" للسنغال

السبت، 20 فبراير 2021 - 22:22

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - كريم فؤاد - روقا

قرر نادي الزمالك فتح تحقيق مع المتسبب في عدم سفر محمد أشرف "روقا" إلى السنغال.

وأعلن نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي، التحقيق مع المسئول عن سفر اللاعبين بعد العودة من السنغال.

وسيأتي التحقيق بعد الخطأ الذي وقع اليوم، وتسبب في عدم سفر محمد أشرف "روقا" إلى السنغال.

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كان الزمالك قد أعلن استبعاد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق من السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

وعلم FilGoal.com إن سبب عدم سفر "روقا" يرجع إلى وجود مشكلة في جواز سفر اللاعب. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك تونجيث محمد أشرف "روقا"
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