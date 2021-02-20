الزمالك يفقد "روقا" أمام تونجيث بسبب مشكلة في جواز السفر

سيتخلف محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك عن الفريق خلال مواجهة تونجيث السنغالي.

أعلن نادي الزمالك استبعاد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق من القائمة المسافرة للسنغال لخوض مباراة تونجيث السنغالي عبر الموقع الرسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو الزمالك اكتشفوا مشكلة في جواز سفر محمد أشرف "روقا" في المطار، ما يجعل سفره مستحيلا.

روقا عاد للزمالك هذا الموسم من الإعارة. وشارك صاحب الـ25 عاما في 3 مباريات منذ عودته، قبل الإصابة بفيروس كورونا التي أبعدته عن التدريبات لفترة.

وكان باتشيكو قد أعلن قائمة الزمالك في وقت سابق من صباح اليوم السبت. (تعرف على القائمة)

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تعادل في المباراة الأولى أمام مولودية الجزائر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة.