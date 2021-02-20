الزمالك يكشف سبب استبعاد حازم إمام من مواجهة تونجيث

السبت، 20 فبراير 2021 - 17:34

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق المتجهه إلى السنغال.

وقال عبد الهادي في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "حازم إمام يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وفضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة تونجيث السنغالي حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأوضح "الفريق يضم في قائمته حمزة المثلوثي وأحمد عيد، وهما قادران على تعويض غياب حازم إمام".

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حازم إمام لن يكون الغائب الوحيد عن الزمالك أمام تونجيث بعد إصابة الونش وخروجه من القائمة بعد إعلانها. (طالع التفاصيل)

وكان باتشيكو قد أعلن قائمة الزمالك في وقت سابق من صباح اليوم السبت. (تعرف على القائمة)

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك حازم إمام
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