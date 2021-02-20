قائمة الزمالك – غياب حازم إمام ضد تونجيث.. وعودة حسام أشرف وعيد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن قائمة فريقه ضد تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب المصاب حازم إمام، وعودة الثنائي الشاب حسام أشرف، وأحمد عيد، الذي دخل لتعويض غياب قائد الفريق.

فيما يغيب سيف الدين الجزيري لعدم قيده إفريقيا.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – محمد أشرف "روقة" – إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – حسام أشرف – أسامة فيصل

وتتوجه القائمة إلى السنغال مساء اليوم السبت بواسطة طائرة خاصة.

ويواجه الزمالك تونجيث يوم الثلاثاء بغرض الفوز، بعد أن تعادل على أرضه مع مولودية الجزائر 0-0 بينما خسر تونجيث من الترجي في رادس 2-1.