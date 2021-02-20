الزمالك يفقد الونش أمام تونجيث

السبت، 20 فبراير 2021 - 17:17

كتب : إبراهيم رمضان

تاكلينج من الونش على عبد الحق عبد الحفيظ لاعب مولودية الجزائر

سيفتقد الزمالك، محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أمام تونجيث للإصابة.

واشتكى الونش من آلام في الركبة عقب نهاية مران اليوم السبت، ليقرر جايمي باتشيكو استبعاده من القائمة المسافرة للسنغال.

وقرر باتشيكو ضم حسام عبد المجيد المدافع الشاب إلى القائمة المسافرة بدلا منه حسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

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كان باتشيكو قد أعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الونش كان قد تعرض لإصابة في الركبة أثناء مباراة الزمالك والإسماعيلي السابقة، لكنه أكمل اللقاء بعد تلقي العلاج.

في إفريقيا الزمالك محمود حمدي "الونش" تونجيث
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