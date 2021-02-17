كراوتش: صلاح هو اللاعب الأكثر فتكا في الوقت الحالي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يرى بيتر كراوتش مهاجم إنجلترا السابق أن محمد صلاح مهاجم ليفربول هو اللاعب الأكثر فتكا في الملاعب الأوروبية في الوقت الحالي.

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدف الريدز الأول.(طالع التفاصيل)

وقال كرواتش لشبكة BT sports: "مارسيل سابيترز قائد لايبزيج أخطأ أمام الرجل الأكثر فتكا في الوقت الحالي".

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وأضاف "صلاح يمتاز ببرودة الأعصاب حين ينفرد بالمرمى".

واستطرد "عندما يصل صلاح لمنطقة الجزاء في انفراد بالحارس تتيقن أنه سيسجل، لقد سدد الكرة بشكل جميل على يسار حارس لايبزيج".

تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج

وأكمل مهاجم ليفربول السابق "صلاح لا يكل ولا يمل، كما أن ساديو ماني لاعب رائع، لكن روبرتو فيرمينو بحاجة إلى رفع مستواه قليلا".

وتابع "أعتقد أن فيرمينو لعب بشكل جيد أمام لايبزيج ولكن سيكون من الجيد له أن يضع اسمه ضمن قائمة مسجلي الأهداف أكثر من ذلك".

صلاح يتخطى أهداف الموسم الماضي ويواصل مطاردة جيرارد أوروبيا

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا، ليتخطى عدد أهدافه في الموسم الماضي بعدما سجل 23 هدفا في 48 مباراة.

وأصبح لاعب روما السابق ثاني أكثر من سجل في الموسم الحالي في كل المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، بـ24 هدفا.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ هذه القائمة بـ30 هدفا.

وعزز صلاح تربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفه رقم 24.

وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل في ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول لملاقاة جاره إيفرتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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