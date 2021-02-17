أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بفضل النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدف الريدز الأول.(طالع التفاصيل)

تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

مترو: هذا أفضل من ذي قبل

ليفربول يعود لطريق الانتصارات بهدفي صلاح وماني

جارديان: صلاح وماني يقودا ليفربول لعبور لايبزيج

ستار: نجاة كلوب

صلاح وماني يمنحان مدربهما فوزا كان بحاجة ماسة إليه

تايمز: الآن أفضل من ذي قبل

صلاح وماني يلحقان الأضرار في هيمنة ليفربول على لقاء لايبزيج

تليجراف: أزمة؟ أين الأزمة؟

ليفربول يفوز بهدفين على لايبزيج

ميرور: قفزة عملاقة

ليفربول يضع أحزانه المحلية وراء ظهره بعرض مبهر أمام لايبزيج

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا، ليتخطى عدد أهدافه في الموسم الماضي بعدما سجل 23 هدفا في 48 مباراة.

وأصبح لاعب روما السابق ثاني أكثر من سجل في الموسم الحالي في كل المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، بـ24 هدفا.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ هذه القائمة بـ30 هدفا.

وعزز صلاح تربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفه رقم 24.

























وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل في ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول لملاقاة جاره إيفرتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.