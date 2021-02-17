تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك لايبزيج، وفتح طريق الفوز أمام الحمر لإسقاط الفريق الألماني، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدف الريدز الأول.(طالع التفاصيل)

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام لايبزيج حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الشاب كورتيس جونز، إذ وصل متوسط تقييمه لـ8.2 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا، ليتخطى عدد أهدافه في الموسم الماضي بعدما سجل 23 هدفا في 48 مباراة.

وأصبح لاعب روما السابق ثاني أكثر من سجل في الموسم الحالي في كل المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، بـ24 هدفا.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ هذه القائمة بـ30 هدفا.

وعزز صلاح تربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفه رقم 24.





















وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل في ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول لملاقاة جاره إيفرتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.