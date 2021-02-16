صلاح وماني أتما المهمة.. ليفربول يفوز على لايبزيج ويضع قدما في ربع نهائي الأبطال

سجل محمد صلاح ليقود ليفربول للفوز على لايبزيج ليضع بطل الدوري الإنجليزي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على لايبزيج بنتيجة 2-0 على ملعب بوشكاش أرينا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 53، فيما أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ولُعبت المباراة في الأراضي المجرية بعدما رفضت السلطات الألمانية استقبال بعثة ليفربول القادمة من إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبذلك أصبح لايبزيج يحتاج للانتصار بفارق 3 أهداف في مباراة العودة لتأهل للدور ربع النهائي.

التشكيل

بدأ يورجن كلوب المباراة بالثلاثي الهجومي المعتاد، صلاح وماني وفيرمينو، مع تواجد أوزان كاباك في خط الدفاع ليكون أول لاعب تركي يُمثل ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

أما يوليان ناجلزمان مدرب لايبزيج فاعتمد على داني أولمو وكريستوفر نكونكو في خط الهجوم، على أن يتواجد دايوت أوباميكانو في خط الدفاع.

سابيتزر وداني أولمو يهاجمان ليفربول بجانب نكونكو في مهمة صعبة على ملعبهم 🔴⚽️#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/tY0fpN5oQK — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 16, 2021

أهداف صلاح

عزز صلاح تربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفه رقم 24.

هدف صلاح جعله يصل لهدفه رقم 24 مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم خلال 34 مباراة، ليتخطى عدد أهدافه في الموسم الماضي بعدما سجل 23 هدفا في 48 مباراة.

كذلك أصبح صلاح ثاني أكثر من سجل في الموسم الحالي في كل المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، بـ24 هدفا بواقع 17 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا و3 في كأس الاتحاد.

ويتصدر روبيرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ هذه القائمة بـ30 هدفا.

ووصل ساديو ماني لهدفه رقم 20 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليكون خامس لاعب في تاريخ الحُمر الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في المسابقات الأوروبية.

ويتصدر ستيفن جيرارد (41 هدفا) يليه صلاح (24 هدفا) ومايكل أوين (22 هدفا) وإيان راش (20 هدفا)

وصف المباراة

شوط متكافئ

انطلق لاعبو لايبزيج سريعا للهجوم، وفي الدقيقة 5 أرسل آنخيلينو كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها داني أولمو برأسه لكن القائم الأيمن لأليسون بيكر تصدى لها.

بعدها انطلق محمد صلاح من الجانب الأيسر وأرسل عرضية لكنها لم تصل لفيرمينو.

ثم كاد صلاح أن يسجل الهدف الأول بعدما انفرد لبيتر جالوتشي وسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات لكن حارس لايبزيج تصدى لها.

ورد لايبيزيج بتسديدة من مارسيل سابيتزر من خارج منطقة الجزاء لكن أليسون تصدى لها بسهولة.

وواصل الفريق الألماني خطورته بعدما أرسل كريستوفر نكونكو عرضية من على قوس منطقة الجزاء لآنخيلينو الذي سدد لكنها مرت بعيدا عن مرمى أليسون.

ومن مرتدة، استقبل صلاح تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد وانطلق بالكرة لكن دايوت أوباميكانو تدخل وأبعد الكرة من أمام الجناح المصري.

وأرسل فيرمينو كرة عرضية بعد تمريرة من صلاح، لتجد رأس ساديو ماني لكن السنغالي لعبها فوق العارضة.

وبعد هدوء في مجريات اللعب كاد أندرو روبيرتسون أن يسجل من منتصف الملعب في الدقيقة 31.

روبيرتسون أرسل كرة طولية لماني أمام منطقة الجزاء لكن جالوتشي أبعدها لتعود لوسط الملعب وتصل للاسكتلندي الذي سدد بقوة لكنها ذهبت أعلى العارضة.

وألغى الحكم هدفا لفيرمينو بعدما حول عرضية ماني في المرمى، بعدما أرسل السنغال الكرة عقب خروجها من الملعب.

لا تخطئ أمام صلاح

وفي الشوط الثاني كاد نكونكو أن يسجل للايبزيج في الدقيقة الأولى لكن أليسون تقدم من مرماه وأنقذ هدفا محققا لأصحاب الأرض.

وبعد انحصار اللعب في وسط الملعب؛ سجل صلاح الهدف الأول لليفربول.

واستغل صلاح خطأ سابيترز في التمرير للخلف دون دقة ليستحوذ على الكرة وينطلق ويسدد من داخل منقطة الجزاء على يسار جالوتشي.

وبعدما مباشرة أضاف ماني الهدف الثاني بعدما فشل نوردي موكيلي في تشتيت الكرة الطولية التي أرسلها كورتيس جونز من منتصف الملعب لتصل للسنغالي الذي انفرد وسدد بنجاح على يمين حارس لايبزيج.

وكاد آنخيلينو أن يُقلص الفارق بعدما صوب كرة من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لأليسون بيكر.

واستمر آنخيلينو في إهدار الفرص بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء دون رقابة لكنه بقوة بعيدا عن القائمين والعارضة.

وغادر صلاح المباراة في الدقيقة 90 ليلعب نيكو ويليامز بدلا منه.

وفي الدقيقة الأخيرة كاد هي تشان هونج أن يسجل هدفا للايبزيج لكنه سدد بعيدا عن المرمى ولتنتهي المباراة بانتصار ليفربول.

وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل.